Тбилиси, 27 августа, 2023, 21:00 — ИА Регнум. Грузинские пограничники запретили российскому адвокату Павлу Астахову въехать в Грузию для транзита в Турцию на съёмки документального фильма. Об этом он 27 августа сообщил ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Адвокат Павел Астахов

Адвокат заявил, что был со съёмочной группой в Армении, где снимали материал для фильма про Всемирный потоп и Новев ковчег. Инцидент произошёл 25 августа на армяно-грузинской границе.

«Пограничники, незаконно и безосновательно продержав нас почти семь часов, отобрав документы и досмотрев все личные вещи, пытались нас убедить подписать протокол на грузинском и английском, а в итоге вообще отказали нам с режиссёром фильма в транзите», — рассказал юрист.

Астахов оценил действия грузинских пограничников как провокацию и произвол. Он отметил, что российской группе не предоставили переводчика. Съёмочная группа добралась до Турции, адвокату пришлось возвращаться в Армению, чтобы потом попасть в Стамбул.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский актёр Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», также не смог попасть в Грузию, так как его не пропустили пограничники. Директор артиста Табриз Шахиди заявил, что отказали по политическим мотивам, так как актёр известен своей патриотической позицией, в том числе выступает перед ранеными бойцами.

При этом в Грузию также периодически не впускают представителей российской оппозиции. В ноябре 2022 года телеканал «TV Пирвели» сообщил, что в республику не пропустили из России шестерых журналистов и блогеров, которые выступают против российского президента Владимира Путина.