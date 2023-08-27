Киев, 27 августа, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Руководство Украины смогло наладить производство ракет и артиллерии, заявил украинский президент Владимир Зеленский 27 августа на телеканале «Рада».

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы выпускали разные ракеты и выпускаем. Я вам просто не могу сказать, сколько мы производим, но колоссальное количество», — сказал он.

Зеленский добавил, что на Украине также начали системно производить артиллерию натовского образца.

Как сообщало ИА Регнум, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в июле удалось нарастить мощности ВПК вдвое. При этом он отметил, что наибольшие объёмы вооружений Киеву передают западные страны. Позднее, 23 августа, Зеленский заявил о постоянном дефиците оружия и снарядов на фронте. Он отметил, что ВСУ не смогут держаться без военной помощи Запада. На нехватку боеприпасов и бронетехники пожаловались украинские военные, которые заявили, что это не позволяет преодолевать российскую линию обороны. Кроме того, российская армия наносит ракетные и воздушные удары по объектам на Украине. 31 июля уничтожили цех по сборке беспилотников под Харьковом.