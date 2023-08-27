Афины , 27 августа, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Девочку из Великобритании изнасиловал на острове Халки в Греции подросток из Италии. Об этом сообщило 27 августа издание Dimokratiki.

Дарья Юдкевич ИА Регнум

Сообщается, что девочке было 15 лет, надругавшемуся над ней подростку — 16 лет. Пострадавшая рассказала о случившемся матери. По её словам, отдыхающий из Италии надругался над ней 23 августа. Подозреваемого объявили в розыск после того, как девочка опознала его по фотографии из соцсетей.

Издание отметило, что уже через несколько часов после случившегося итальянец вместе со своими родителями покинул курорт, переправившись на пароме до Родоса. Оттуда семья улетела в Италию. Расследование дела продолжается.

Как сообщало 13 августа ИА Регнум, в Чехии украинский беженец изнасиловал и попытался убить девочку. После резонансного инцидента жители Пльзеня призвали к протестам против украинцев. Сообщается, что 18-летний украинец долгое время проживал на территории Чехии. В один из дней он пригласил 15-летнюю местную жительницу на прогулку, в процессе которой отвёл её в лес, связал и надругался, после чего попытался убить. Девочка притворилась мёртвой, чтобы спасти себе жизнь.