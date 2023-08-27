Москва, 27 августа, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Диетолог Мария Капралова рассказала, употребление каких продуктов может способствовать очищению организма от никотина.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Гранат считается лучшим средством в борьбе с интоксикантами. Кроме того, гранаты улучшают качество крови и кровообращения в целом», — сказала она в беседе с «Газетой. Ru» .

Врач отметила, что гранаты, апельсины, лимоны помогают очистить организм от никотина. В список полезных для курильщиков продуктов врач добавила киви, капусту брокколи, свежую зелень и имбирь.

Капралова пояснила, что апельсины и лимоны способствуют ускорению обмена веществ и разгоняют метаболизм, имбирь — поддерживает иммунитет и снижает тягу к курению, а киви улучшает пищеварение и борется с депрессией. Также она добавила, что брокколи регулирует обменные и выводящие процессы, а свежая зелень способствует очищению всего организма.

Как сообщало ИА Регнум, в июле британский стоматолог Стюарт Беггс рассказал о болезни, которую может вызвать курение вейпов. Как отметил врач, это может привести к пропадению вкусов. Он объяснил, что одной из причин пропажи вкусов может быть сухость во рту после испарения жидкости вейпа, высушивающей слизистую оболочку.

Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, сотрудник центра лечения и профилактики метаболических нарушений и ожирения Наталья Силина рассказала, что продукты с избытком насыщенных жиров и добавленных сахаров лучше потреблять в ограниченном количестве, чтобы продлить молодость.