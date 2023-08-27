Москва, 27 августа, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал 27 августа о неудачных попытках наступления ВСУ на клещеевском направлении. Он отметил, что украинская тактика неизменна — военные используют технику для продвижения на небольшие расстояния, что не приносит ощутимых успехов, но прибавляет работы российским артиллеристам.

Иван Шилов ИА Регнум

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На опубликованных Кадыровым кадрах показано боестолкновение спецназа «Ахмат» и бойцов 4-й бригады армейского корпуса с украинскими боевиками. По его словам, итоги боя для ВСУ оказались плачевными. При этом Кадыров подчеркнул, что российские силы всегда дают шанс противнику сохранить жизнь.

«Ну а я очень благодарен нашим бойцам, которые дают врагу достойный отпор на передовых оборонительных линиях», — написал глава Чечни в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Кадыров рассказал об успешной операции бойцов «Ахмата» в тылу ВСУ. Глава Чечни сообщил, что в ходе вылазки российские бойцы обезвредили девять мин, две растяжки, нашли и уничтожили миномётный расчёт ВСУ. По словам Кадырова, захваченный миномёт разведчики забрали с собой в качестве трофея. Он добавил, что орудие исписано нацистскими лозунгами и свастикой.