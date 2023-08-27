Париж, 27 августа, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает Украину в ущерб интересам сограждан, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter.

Иван Шилов ИА Регнум Эммануэль Макрон

«Нашу страну и молодежь принесли в жертву идеологическому безумию! Хватит!» — заявил Филиппо.

По мнению политика, французские власти игнорируют нужды простых граждан. При этом Макрон продолжает выделять Киеву огромные пакеты помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля французский президент заявил о намерении Парижа поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, чтобы поддержать наступление ВСУ. В тот же день источники сообщили, что Франция уже поставила Украине первые ракеты дальнего действия SCALP.

Посол Украины в Париже Вадим Омельченко заявил 22 августа о получении ВСУ первой партии французских ракет большой дальности SCALP.

На это Филиппо заявил, что Париж втягивает себя в украинский конфликт, принимая безответственное решение о поставках Киеву дальнобойных ракет SCALP. Политик указал, что вместо этого Франция должна прекратить эскалацию и призвать стороны к переговорам.

В Евросоюзе забили тревогу из-за помощи Украине в ущерб своей экономике. Обозреватель издания Press TV указал в августе на то, что всё больше аналитиков приходят к выводу, что антироссийские санкции нанесли огромный ущерб не России, а ЕС. Страны Запада столкнулись с рекордной за несколько десятилетий инфляцией. Также из-за подорожания горючего возросла себестоимость конечной продукции у европейских промышленных компаний.