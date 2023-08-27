Москва, 27 августа, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Наиболее бюджетные варианты отдыха у моря в бархатный сезон в этом году можно найти в Крыму. Об этом сообщила «Российская газета», ссылаясь на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Иван Шилов ИА Регнум

По данным туроператоров, на крымском побережье можно найти недельную путёвку с завтраками на двоих за ₽20,8 тыс. На курортах Краснодарского края цены выше и растут по мере приближения к Сочи.

В Геленджике тур на десять дней на двоих с дорогой стоит от ₽74,5 тыс. Схожие цены или немного дороже в Анапе. Стоимость десятидневной поездки в Сочи вдвоём начинается от ₽85,5 тыс.

Недорого можно отдохнуть на Каспийском побережье в Дагестане. Там недельное проживание двух человек в трёхзвёздочном отеле с завтраками без учёта дороги стоит ₽34,5 тыс.

Бюджетный отдых за рубежом можно найти в Абхазии. Наиболее дешёвый тур с перелётом стоит ₽62,9 тыс. Начали снижаться цены на путёвки в Турцию, в начале сентября десятидневная поездка на двоих с проживанием в трёхзвёздочном отеле начинается от ₽95 тыс. Туроператоры ожидают, что цены в эту страну будут снижаться до середины октября.

Туры в Дубай к сентябрю также дешевеют. За двоих в трёхзвёздочном отеле за десять дней берут от ₽105 тыс. с учётом авиабилетов. В Египте стоимость аналогичного отдыха начинается от ₽117,5 тыс., в Таиланде — от ₽120 тыс., в Бахрейне — от ₽127 тыс., на Мальдивах — от ₽188 тыс.

Ранее в АТОР сообщили, что перед 1 сентября цены на путёвки в Турцию подешевели на 40–60%. Скидки связаны с традиционным спадом активности туристов перед началом учебного года. Туроператоры предупредили, что этот период продлится недолго.

При этом в Турции предложили исключить бесплатный алкоголь из системы all inclusive в отелях, чтобы снизить стоимость путёвок, так как алкоголь составляет значительную долю расходов.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в беседе с ИА Регнум отметила, что при таком решении спрос на турецкие туры неизбежно упадёт. Она отметила, что популярность отдыха в Турции во многом обусловлена типом питания «всё включено».