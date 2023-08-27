Киев, 27 августа, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Украинские мужчины отказываются идти на фронт, а политика президента страны Владимира Зеленского создаёт предпосылки для гражданской войны, заявил 27 августа бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, дни нынешней украинской власти уже сочтены.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы с вами видим ситуацию на фронте. Контрнаступления реально нет. По сути всё стоит. Генштаб там что-то говорит про продвижение. Это всё ложь. Никто там никуда не прорывается. Видимо, настало время привлекать к ответственности за такое», — сказал он в своём блоге на YouTube.

Соскин отметил, что украинский лидер не справляется с управлением страной и пытается скрыть неудачи на передовой. Кроме этого, мужчины на Украине сопротивляются представителям власти. Экс-советник заявил, что ситуация на Украине сильно обострилась и, на его взгляд, власть Зеленского становится преступной.

Как сообщало ИА Регнум, норвежское издание Aftenposten заявило, что украинские военные оценивают ход контрнаступления всё более пессимистично и называют боестолкновения на отдельных участках фронта «украинским Вьетнамом», в котором даже опытные бойцы сходят с ума из-за невыносимого трупного смрада. Как отмечается в статье, мало кто верит в победу Украины, потому что реальность сильно отличается от того, о чём говорят украинские и западные СМИ.

Соскин отмечал, что Киев не может остановить наступление российской армии. По его словам, в реальности никакого контрнаступления нет и есть большая вероятность потери Украиной Купянска. Он добавил, что аналогичная ситуация сложилась в Марьинке, Красном Лимане, Авдеевке и на других участках, и назвал ситуацию тупиковой для Украины, так как ВСУ оказались неспособны прорвать российскую линию обороны.