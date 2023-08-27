Провинция Онтарио, Канада, 27 августа, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Канадская фигуристка, участница Олимпийский игр 2014 года в Сочи Александра Пол погибла в автокатастрофе, сообщил CBC Sports.

Инцидент с участием семи машин произошёл на этой неделе в канадской провинции Онтарио. Александра Пол, которой был 31 год, находилась в автомобиле со своим сыном, когда грузовик врезался в вереницу стоявших на обочине машин.

В полиции сообщили, что после аварии сына фигуристки доставили в детскую больницу.

Пол и её партнёр по танцам на льду, а по совместительству муж Митчелл Ислам, выиграли несколько международных соревнований, завоевали три медали чемпионата Канады и участвовали в зимних Олимпийских играх 2014 года, где заняли 18-е место.

Фигуристы завершили карьеру в 2016 году. Летом того года Александра Пол получила травму, а в ноябре фигуристка подвернула колено, упав во время утренней тренировки на Кубке Китая.