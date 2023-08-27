Угледар, ДНР, 27 августа, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Диверсионные группы Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые активно работают на угледарском направлении, маскируются под гражданских или российских военных. Об этом рассказала боец медчасти оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» Надежда.

«Некоторые на гражданских машинах передвигаются, те, которых ловили, были ориентировки, что передвигались на гражданских машинах», ― сказала медик в беседе с РИА Новости.

По её словам, несмотря на комендантский час, даже ночью по дроге на Урожайное постоянно кто-то ловит попутку, но если вы без оружия, то лучше не останавливаться.

«Если мы видим своих, свое подразделение, то тогда только берём», ― объясняет она.

Надежда добавила, что бойцы украинских ДРГ часто переодеваются в форму военнослужащих ВС РФ, чтобы проще передвигаться по тыловым территориям. К тому же они разговаривают на русском языке.

Боец медсанчасти отметила, что основная цель украинских диверсионно-разведывательных групп ― диверсии на транспортных узлах, попытки прорваться в Донецк, а также установка маячков на транспорт российских военных, чтобы выстроить схему трафика.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 26 августа военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили лодки с диверсантами ВСУ. 25 августа российские подразделения пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Урожайного в ДНР.

Деятельность ещё четырёх украинских ДРГ Вооружённые силы России пресекли в ДНР и Запорожской области 18 августа. Диверсантов нейтрализовали около Старомайорского и Приютного.

на фоне продвижения Вооружённых сил России на купянском направлении свою работу усилила Служба безопасности Украины (СБУ). Сотрудники ведомства активизировались в Купянске и его окрестностях. Здесь усилили мероприятия по проверке документов у гражданских лиц, ужесточили карательные меры в отношении частных предприятий, которые отказываются вывозить оборудование и продукцию.