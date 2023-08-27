Оулу, Финляндия, 27 августа, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Победительницей на чемпионате мира по игре на воображаемой гитаре Air Guitar World Championships-2023 стала приехавшая из Японии Нанами Seven Seas Нагура. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Кадр из видео

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Соревнования происходили с 24 по 27 августа в финском городе Оулу. Нагура набрала 35,8 балла. Она уже третий раз побеждает на чемпионате.

В конкурсе также принял участие россиянин Кирилл Guitarantula Блюменкратц, ранее дважды побеждавший в соревнованиях. Он выступал под флагом Франции и в этот раз занял третье место, набрав 35,1 балла.

Второе место занял представитель Финляндии Аапо The Angus Раутио, обогнавший россиянина на одну десятую балла.

Первые соревнования по игре на воображаемой гитаре стали проводить в 1980-х годах в Швеции и США. Ежегодные чемпионаты мира в рамках форума Oulu Music Video Festival в Оулу проводят с 1996 года.