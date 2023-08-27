Москва, 27 августа, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-30 27 августа сопроводил над Чёрным морем беспилотник MQ-9A REAPER ВВС США. Нарушения государственной границы не допущено.

Сообщается, что БПЛА засекли над акваторией средства контроля воздушного пространства. Истребитель поднялся в воздух для опознавания цели и недопущения нарушения госграницы России. Экипаж опознал разведывательный беспилотник США MQ-9A Reaper.

«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от госграницы. Российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения границы не допущено», — заявили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что российский истребитель выполнил полёт в соответствии с международными правилами и с соблюдением мер безопасности.

Об аналогичном инциденте ИА Регнум сообщало 5 августа. Помимо этого, 3 августа самолёт-разведчик ВВС Швеции Gulfstream IV SP Korpen совершил разведывательный полёт в воздушном пространстве Финляндии вдоль российской границы. По данным СМИ, самолёт летал туда-обратно над озером Инари на севере Финляндии, затем повернул на юг и двигался вдоль российской границы.