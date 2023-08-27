Каменск-Уральский, Свердловская область, 27 августа, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Десятилетний житель города Каменска-Уральский в Свердловской области умер от кровоизлияния в мозг после падения на рельсы, сообщил 27 августа региональный портал Е-1.

Катаясь на поезде, зацепер сорвался и ударился головой о рельсы. Это произошло 24 августа в посёлке Чкалова.

Очевидцы унесли ребёнка с путей, вызвали скорую помощь. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение одной из больниц Каменска-Уральского.

У ребёнка диагностировали черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. 26 августа он умер.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа на железной дороге в Приамурье погиб подросток. Мальчик решил покататься на поезде и взобрался на вагон-цистерну. Коснувшись провода контактной сети, ребёнок получил несовместимые с жизнью ожоги.

В апреле прошлого года в России увеличили штрафы за зацепинг. Максимальный административный штраф за передвижение на поездах с их внешней стороны вырос до четырёх тысяч рублей.