Москва, 27 августа, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что бывший ведущий Fox News Такер Карлсон запросил интервью с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье, 27 августа, она попросила довести эту информацию до главы государства.

Известия/ Павел Волков Владимир Путин

«Он, кстати, очень просит интервью с Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донёс до президента, было бы здорово», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

Спор на тему целесообразности поддержки Украины на фоне внутренних проблем США произошёл у Карлсона и экс-вице-президента США и кандидата в президенты Майка Пенса 15 июля. Во время беседы журналист указал, что за последние три года в США каждый город стал намного хуже и грязнее, экономика деградировала, а беспорядки и преступность выросли в геометрической прогрессии. При этом Украина, которую, как он выразился, большинство людей не могут найти на карте, получила десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на телеканале Fox News вышла в эфир последняя программа с участием Карлсона, чьи политические взгляды и критические высказывания не одобрял Пентагон. Отмечалось, что решение о расторжении договора было обоюдным. По оценке агентства Bloomberg, убытки компании, владеющей Fox News, после увольнения телеведущего составили $507 млн. Позже Карлсону предложили работу в России.