Москва, 27 августа, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Колумбийский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Хорхе Карраскаль перешёл в столичный «Динамо». Об этом 27 августа сообщила пресс-служба «Динамо».

«Московское «Динамо» и ЦСКА договорились о трансфере атакующего полузащитника сборной Колумбии Хорхе Карраскаля», — говорится в сообщении.

Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на четыре сезона — до лета 2027 года и в нём предусмотрена опция продления соглашения ещё на один сезон.

Карраскаль является воспитанником колумбийского клуба «Мильонариос», играл в Европе во втором составе испанской «Севильи» и украинских «Карпатах», позднее перешёл в состав «Ривер Плейт» и Буэнос-Айреса, с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Аргентины.

В составе ЦСКА нападающий играл с сезона-2021/22 и стал в составе армейцев обладателем Кубка России в сезоне-2022/23. В 47 матчах за ЦСКА отличился семью забитыми мячами и тремя голевыми пасами. Также выступает за сборную Колумбии, в составе которой забил один гол в шести матчах.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа стало известно, что Карраскаль близок к переходу в московское «Динамо». На тот момент стороны уже согласовали основные параметры перехода игрока и обсуждали последние детали. Контракт футболиста с ЦСКА был рассчитан до лета 2026 года.