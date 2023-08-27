Киев, 27 августа, 2023, 17:30 — ИА Регнум. За последние десять лет на руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова совершили более десяти покушений. Об этом 27 августа в интервью YouTube-каналу ISLND TV заявил официальный представитель ведомства Андрей Юсов.

Yevheniy Shynkar (Voice of America) Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов

«Всего суммарно больше десяти», — отметил он.

Юсов добавил, что речь идёт о периоде с 2014 года.

Как сообщало ИА Регнум, сам Буданов 25 мая в интервью местным СМИ рассказал, что в период пребывания в Донбассе он получил три ранения, в том числе одно тяжёлое. При этом один из попавших в тело осколков не извлекали.

Он уточнил, что выходил через линию фронта своим ходом, а потом упал обессиленный. У него были пробиты спина и шея. Когда и где именно якобы произошёл этот эпизод, Буданов не уточнил.

Позднее сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской военной разведке рассказал, что Буданов 29 мая получил тяжёлое ранение во время высокоточного удара российских войск по зданию возглавляемого им ведомства, расположенному на острове Рыбальский в Киеве. По его словам, российская ракета залетела в соседнее с кабинетом Буданова помещение.

После этого Буданова смогли извлечь из-под завалов и эвакуировали вертолётом санитарной авиации на военную базу Жешув в Польше, а затем на борту 84-0087 марки C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи американских ВВС доставили на немецкую базу «Рамштайн».