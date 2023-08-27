Камышин, Волгоградская область, 27 августа, 2023, 17:17 — ИА Регнум. В Волгоградской области младенец утонул в ванне, пока его 16-летняя мать спала, сообщили 27 августа в местном Следственном комитете.

Виктор Лисицын/Global Look Press

«Тело ребенка обнаружено спустя некоторое время сожителем подозреваемой», — говорится в сообщении.

По предварительным данным причиной смерти восьмимесячного младенца стала механическая асфиксия в результате утопления.

СК возбудил против 16-летней матери уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 27 августа 2023 года примерно в 10 часов подозреваемая в своей квартире на Фабричной улице в Камышине набрала воду, открыла слив и опустила восьмимесячного сына в ванну, чтобы искупать его. Оставив ребёнка одного, она ушла в комнату и уснула.

Как сообщало ИА Регнум, в июле женщина бросила годовалого ребёнка на одной из московских улиц. Младенца обнаружили прохожие на Сельскохозяйственной улице и сразу связались с экстренными службами. Позже 24-летняя мать годовалого ребёнка объяснила, что в момент ЧП была в квартире и уснула, оставив ребенка без присмотра. В результате мальчик выпал из окна с высоты четвёртого этажа.