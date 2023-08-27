Москва, 27 августа, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Профессор ГИТИСа, бывший главный балетмейстер Московского государственного академического Камерного музыкального театра им. Б. А. Покровского Лилия Таланкина умерла на 91-м году жизни. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба Российского института театрального искусства — ГИТИС в Telegram-канале.

ГИТИС Лилия Таланкина

«Скончалась профессор ГИТИСа Лилия Таланкина», — говорится в сообщении.

Отпевание Таланкиной пройдёт 28 августа в храме святого Николая Чудотворца в Кузнецкой слободе (ул. Новокузнецкая, 23Б) и начнётся в 13:00.

Пресс-служба также выразила соболезнования родным и близким балетмейстера.

Таланкина родилась 16 марта 1933 года и поступила на балетмейстерский факультет ГИТИСа в 1950 году. В 1956 г. начала преподавать в этом же вузе, также на протяжении более чем 15 лет являлась заведующей кафедрой сценического танца.

Поставила около сорока спектаклей в Московском государственном академическом Камерном музыкальном театре им. Б. А. Покровского (с 2018 года — Камерная сцена им. Бориса Покровского в составе Большого театра), в котором работала с момента основания. Среди них: «Много шума из-за… сердец», «Военные письма», «Волшебная флейта» и др. Вела сотрудничество с различными театрами в России и за рубежом как балетмейстер и работала в кино. Является заслуженным деятелем искусств РСФСР, награждена орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.