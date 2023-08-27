Краснодар, 27 августа, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Пожар на площади 7 тыс. кв. м тушат в Новороссийском лесничестве на Кубани, сообщили в краевом министерстве природных ресурсов.

Иван Шилов, ИА Регнум

«Зафиксировано задымление в районе Шесхарисса (Новороссийск) пляж Барбарина со стороны леса <…> обнаружено возгорание сухой травы», — говорится в сообщении.

По информации министерства, в 15:30 лесной пожар удалось локализовать на площади в 0,7 гектара.

Предварительно, причиной пожара стал переход огня с земель Новороссийска.

На тушении лесного пожара задействованы 42 человека и 15 единиц техники. Пожарным удалось не допустить гибель можжевелового леса.

По данным МЧС России, в Краснодарском крае установилась сухая и жаркая погода. В некоторых районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса и высокая пожароопасность 4 класса.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в 21 российском регионе за сутки потушили 60 природных пожаров на площади 836 га. Лесные пожары потушили в Архангельской, Ленинградской, Псковской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Новгородской областях. Также в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Магаданской, Владимирской, Московской, Омской и Томской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, Тыве, Карелии, Пермском, Забайкальском и Красноярском краях.