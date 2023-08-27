Красногорск, 27 августа, 2023, 16:54 — ИА Регнум. В Московской области застрелили мужчину. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в частном доме. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Иван Шилов ИА Регнум

«27 августа в Одинцовском городском округе, в садовом товариществе «Тихая Дубрава», в одном из домовладений обнаружено тело неизвестного мужчины с огнестрельным ранением в голову», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к преступлению. Для установления причин смерти мужчины назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи и криминалисты произвели осмотр места происшествия, изъяли пистолет и одежду.

Как сообщало ИА Регнум, отца известного российского кинопродюсера и бывшего руководителя службы производства сериалов телеканала ТНТ Ивана Голомовзюка нашли 22 августа спустя пять часов после смерти в его собственной квартире. В этот день 42-летняя невестка пенсионера заехала навестить свёкра, она открыла дверь своим ключом. В коридоре на полу она нашла мужчину в луже крови. Он не подавал признаков жизни. Об этом она сразу сообщила в полицию.

В реке Исети в Екатеринбурге 25 августа прохожие обнаружили тело девушки. Оказалось, что коротко стриженная молодая женщина полностью раздета. Личность погибшей устанавливают.