Алёшки, Херсонская область, 27 августа, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Российские силовики задержали наводчика ВСУ, передавшего ВСУ координаты автомобиля военкора Лекса российского агентства News Front в Херсонской области для атаки дроном. Об этом ТАСС сообщили в агентстве.

Иван Шилов ИА Регнум

«Силовыми структурами РФ оперативно был задержан наводчик, который дал координаты машины ВСУ», — говорится в сообщении.

Как рассказали журналистам, о задержании наводчика сообщил сам репортёр, на которого покушались. Задержанный был в пятиэтажном здании неподалёку от места происшествия.

Ранее о покушении на Лекса в Алёшках сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он заявил, что журналист получил ранение, но не выбыл из строя.

Сальдо также отметил, что ВСУ выслеживали военкора и сбросили разрывной снаряд с беспилотника. Машину сильно повредило осколками.