Москва, 27 августа, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Фестивали «Русское лето. ZаРоссию» состоялись 26 августа в трёх российских городах. Во Владивостоке, Воронеже и Подольске на сцену вышли российские музыкальные и творческие коллективы.

Александр Кряжев/РИА Новости

Так, хедлайнерами во Владивостоке стали группы «Пилот» и «ПослеZавтра», в Воронеже — лидер и основатель группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр, в Подольске — группа «Rasa» и репер РИЧ.

Послушать хиты и новые песни жители Владивостока собрались в здании Приморской краевой филармонии. На фестивале присутствовал замдиректора департамента внутренней политики Приморского края Виктор Аблапов.

«Приморский край встречает у себя фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», цель которого — не только развлечение и отличная культурная программа, но и объединение русского народа, сохранение наших традиций», — отметил он.

Группа «Пилот» представила песню «Дыши», вышедшей неделю назад. Лидер команды Илья Чёрт заявил, что Владивосток — один из немногих городов, которые он считает близким сердцу, и участие в фестивале стало для него и группы продолжением дела дедов, возможностью поддержать тех, кто находится в зоне СВО. Эстафету приняла группа «ПослеZавтра», которая в последние пару лет записала немало песен и клипов в поддержку российских военных.

В концерте приняли участие и местные артисты: известная во Владивостоке кавер-группа «Тесла» и поэт Константин Поспелов.

Гости фестиваля в Подольске кроме музыкальных выступлений увидели шоу русских богатырей и приняли участие в творческих и спортивных мастер-классах.

Мероприятие прошло под открытым небом на площади у дворца культуры «Октябрь». Как отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе , дождливые и прохладные выходные не помешали провести фестиваль, на который пришли не только местные жители, но и гости из Чехова, Лыткарино, Серпухова, Наро-Фоминска, Домодедова, Бронниц, Ленинского и Одинцова.

Свою программу представило набирающее популярность женское поп-трио «Собор» из ЛНР, также выступили рэпер РИЧ и группа Rasa.

Любители подвигаться под зажигательную музыку исполнили танец вместе с гимнасткой и дэнс-блогером Евой Уваровой. На фестивале работали фотозоны, зоны подвижных игр, лазертаг, мастер-классы «Руки России» и «Журавлик надежды». Спортивную часть программы представила трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта России Мария Громова, которая провела «Зарядку с чемпионом» и конкурс, в котором разыграли мерч фестиваля.

На фестивале выступил самый сильный человек Москвы, мастер спорта по пауэрлифтингу Дмитрий Логунов и самый сильный человек Тульской области 2021-2022 Илья Четвергов, чемпион России по стронгмэну Егор Макаров. Они поднимали и передвигали тяжести, сгибали в ладонях железо и провели автограф-сессию.

Поэтический жанр на фестивале представил Алексей Шмелёв, который прочел стихи собственного сочинения. Лирические произведения в стиле шансон спел лауреат музыкальных фестивалей и конкурсов, обладатель премии губернатора Красноярского края за вклад в развитие культуры Михаил Торохов.

Для гостей также работала интерактивная кабина Народного фронта, где все желающие могли записать видеообращение в поддержку российских военных. В завершении вечера все присутствующие вместе с группой «Собор» исполнили гимн фестиваля.

Жители Воронежа собрались на Советской площади в центре города, где услышали любимых исполнителей и отдохнули семьями. Самым ожидаемым событием стал концерт под открытым небом. Вышедший на сцену Александр Ф. Скляр исполнил свои самые популярные композиции. Также на фестивале выступили певец и ведущий Родион Газманов, заслуженный артист ЛНР и участник СВО, обладатель премии RU. TV, участник проекта «Звезда» на одноименном канале Сергей Чуйков.

Услышали воронежцы и долгожданные песни местных музыкантов и исполнителей. Под открытым небом выступили одна из самых популярных воронежских рок-групп «НеБо», победительница проекта «Голос» Виктория Соломахина и финалисты Всероссийского конкурса «Битва хоров-2023» «Fermata».

В литературной части перед гостями выступило творческое объединение «Литквартет Влада Маленко» — художественного руководителя музея Сергея Есенина в Москве, Московского театра поэтов и Всероссийского фестиваля молодой поэзии «Филатов-фест». Свои стихи землякам прочли местные поэты. С публикой встретился российский танцовщик, хореограф, артист мюзиклов и исполнитель собственных треков Ильшат Шабаев.

На площади прошли мастер-классы, спортивные и развлекательные мероприятия, одним из самых зрелищных стало шоу «Сильнейшая нация мира», на котором атлет международного Богатырского движения, чемпион и рекордсмен по стронгмену, мастер спорта по армрестлингу и пауэрлифтингу Давид Шамей установил рекорд России в гантельной эстафете. Спортсмен поднял над головой ряд гантелей от 80 до 120 кг за 24,60 секунды. Рекорд внесли в реестр Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация стронгмена России». Удивили своими возможностями и подопечные Шамея — рекордсмен России по стронгмену Никита Меркер и многократный призёр всероссийских турниров по стронгмену Дмитрий Самойлов. Для посетителей фестиваля организовали фотозоны, фудкорт и мультижанровые площадки. Завершил событие официальный гимн фестиваля.

Как сообщало ИА Регнум, музыка, поэзия, спорт объединяют и напоминают о важности взаимоподдержки и единения гостям фестивалей «Русское лето. ZаРоссию» по всей стране. Фестиваль реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и при участии Народного фронта и Общественной палаты России.