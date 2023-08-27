Вашингтон, 27 августа, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Будущее Украины напрямую связано с Россией, безопасность украинского народа и стран Европы возможны только на условиях Москвы, заявил американский дипломат Джим Джатрас в эфире «Соловьёв Live».

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По мнению американского дипломата, Украина может надеяться хоть на какую-то стабильность только на условиях России. Это же касается и стран Европы.

«Единственное возможное будущее Украины, где будет какая-либо стабильность, и не только для будущего России, но и для безопасности Европы, и безопасности мира — это то, где Россия будет диктовать условия», — сказал Джатрас.

Американский дипломат рассказал о взглядах, которые исповедуют в руководстве западных стран, и об их иррациональной убеждённости исключительно в своей правоте.

По словам Джатраса, западные спонсоры Киева считают, что их оппоненты — «недочеловеки». Он призвал не полагаться на заверения западных спонсоров киевского режима и не доверять их словам.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинской власти грозит серьёзная опасность: из-за неудач на фронте против лидера Украины могут пойти военные.

Когда Киев признает провал контрнаступления, то политики обвинят в нём военных, а у военных виновным будет Зеленский. Понятно, кто окажется в выигрышном положении — тот, у кого есть оружие, сказал эксперт.

Джонсон добавил, что при Зеленском ни о каком урегулировании конфликта на Украине не стоит говорить.

Как заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Вашингтон извлекает большую выгоду из конфликта на Украине, ведь американский военно-промышленный комплекс зарабатывает на поставках оружия.

У поставщиков армии множество заказов. С другой стороны, американских солдат не отправляют на фронт — и в этом тоже выгода для США. Вашингтону нужно, чтобы конфликт длился как можно дольше, сказал Медведев.