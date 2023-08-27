Москва, 27 августа, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Российский футболист Игорь Смольников завершил профессиональную карьеру. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба петербургского ФК «Зенит».

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Футболист Игорь Смольников

Защитник начал выступать за команду в августе 2013 года и провёл 200 матчей, забив 10 мячей и сделав 11 результативных передач. В составе «Зенита» Смольников становился трёхкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка и Суперкубка, четырежды попадал в топ-33 лучших игроков сезона, дважды признавался лучшим игроком месяца по версии болельщиков. Клуб поблагодарил бывшего игрока и отметил, что его вклад в историю команды бесценен. В тот же период спортсмен провёл 29 матчей в составе национальной сборной.

«Спасибо за всё, Игорь!» — говорится в сообщении на сайте «Зенита».

Смольникову 35 лет, его последним клубом стал «Локомотив», за который он выступал с февраля по июнь 2023 года. На протяжении карьеры защитник играл за московское «Торпедо», «Ростов», сочинскую «Жемчужину», «Читу», «Урал», «Краснодар» и тульский «Арсенал».

О подписании Смольникова в «Локомотив» стало известно 7 февраля 2023 года. Как сообщало ИА Регнум, вместе с ним клуб пополнился нападающим Артёмом Дзюбой. Стоимость обоих игроков составила 2,5 млн рублей.