Ревнивец набросился с ножом на девушку на пляже в Туапсе
Ревнивец порезал ножом отвергнувшую его девушку на пляже в Туапсе
Туапсе, Краснодарский край, 27 августа, 2023, 16:09 — ИА Регнум. В Туапсе Краснодарского края местный житель пытался зарезать свою знакомую. На 35-летнюю женщину он напал на пляже одного из санаториев в посёлке Сосновый. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.
Инцидент произошёл вечером 25 августа.
«Обвиняемый на почве ревности с целью убийства своей 35-летней знакомой, приехавшей из Салехарда, нанёс ей не менее 15 ударов ножом», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Довести свой преступный умысел до конца злоумышленнику помешали очевидцы. Отдыхающие оказали пострадавшей своевременную медицинскую помощь. После нападения мужчина попытался скрыться, но его задержали и передали полиции.
В отношении 25-летнего задержанного возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 августа в Екатеринбурге подросток убил 17-летнюю подругу, как он объяснил на допросе, из ревности. Конфликт вспыхнул на улице Надеждинской в квартире, куда он привёл знакомую в гости к своему однокласснику.
По словам хозяина квартиры, подросток принял алкоголь, а затем начал выяснять отношения с девушкой. В итоге он заперся с ней в ванной и жестоко убил.
В тот же день его задержали. В СК заявили, что убийце оформили явку с повинной. По решению суда подозреваемого отправили под стражу на два месяца.
Ещё одно убийство из ревности в начале июня совершил житель Великого Новгорода. Предварительно установлено, что свою подругу он задушил ручкой от сумки в ходе ссоры. Через несколько дней мужчина спрятал тело убитой в бочку и вместе со своим приятелем вынес её на балкон съёмной квартиры, где они проживали.
Прожив ещё месяц в этой квартире, подозреваемый переехал к знакомой девушке, где 8 июля его задержала полиция. Свою вину в убийстве признал полностью.