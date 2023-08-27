Туапсе, Краснодарский край, 27 августа, 2023, 16:09 — ИА Регнум. В Туапсе Краснодарского края местный житель пытался зарезать свою знакомую. На 35-летнюю женщину он напал на пляже одного из санаториев в посёлке Сосновый. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Кадр из видео

Инцидент произошёл вечером 25 августа.

«Обвиняемый на почве ревности с целью убийства своей 35-летней знакомой, приехавшей из Салехарда, нанёс ей не менее 15 ударов ножом», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3829130" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мужчина нанес около 15 ножевых ударов знакомой женщине

Довести свой преступный умысел до конца злоумышленнику помешали очевидцы. Отдыхающие оказали пострадавшей своевременную медицинскую помощь. После нападения мужчина попытался скрыться, но его задержали и передали полиции.

В отношении 25-летнего задержанного возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 августа в Екатеринбурге подросток убил 17-летнюю подругу, как он объяснил на допросе, из ревности. Конфликт вспыхнул на улице Надеждинской в квартире, куда он привёл знакомую в гости к своему однокласснику.

По словам хозяина квартиры, подросток принял алкоголь, а затем начал выяснять отношения с девушкой. В итоге он заперся с ней в ванной и жестоко убил.

В тот же день его задержали. В СК заявили, что убийце оформили явку с повинной. По решению суда подозреваемого отправили под стражу на два месяца.

Ещё одно убийство из ревности в начале июня совершил житель Великого Новгорода. Предварительно установлено, что свою подругу он задушил ручкой от сумки в ходе ссоры. Через несколько дней мужчина спрятал тело убитой в бочку и вместе со своим приятелем вынес её на балкон съёмной квартиры, где они проживали.

Прожив ещё месяц в этой квартире, подозреваемый переехал к знакомой девушке, где 8 июля его задержала полиция. Свою вину в убийстве признал полностью.