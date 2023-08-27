Москва, 27 августа, 2023, 16:03 — ИА Регнум. На следующей неделе в Центральной России потеплеет, 1 сентября температура воздуха может подняться до +30°, сообщили 27 августа в центре погоды «Фобос».

Известия/Константин Кокошкин

«В понедельник [1 сентября] благодаря гребню скандинавского антициклона будет относительно солнечно, сухо и умеренно тепло, ночью +6…+11°, днем +17…+22°», — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптика, 2 сентября скользнёт теплый атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечным дождём в первой половине дня. Воздух прогреется до +16…+21°. В заключительный день сезона лето громко о себе заявит настоящим июльским теплом, температура воздуха достигнет +27°.

В центре отметили, что старт осени ознаменуется пиком жары, столбики дневных термометров покажут +25…+30°. Такой температурный фон на 5–7 градусов превышает климатическую норму. Двадцатиградусная теплая погода, по его словам, продержится практически всю первую декаду сентября.

По предварительным прогнозам, сентябрь в целом ожидается на 2 градуса теплее климатической нормы. Что касается осадков, то их количество будет близким к норме.

Как сообщало 26 августа ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что красивая погода с температурой воздуха до 26 градусов тепла ожидается в Москве в конце лета и начале осени. Синоптик рассказал, что 29 августа в столице ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь, однако уже днём 30 августа в Москве будет +19… +24 °C.