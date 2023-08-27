Москва, 27 августа, 2023, 16:24 — ИА Регнум. На будущей неделе в Москве и области потеплеет, а 1 сентября температура воздуха может подняться до +30 °C. Об этом 27 августа рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Известия/Константин Кокошкин

По словам синоптика, которые привело РИА Новости, температура воздуха в столичном регионе будет расти не только в последние дни лета, но и в первых числах сентября.

«В понедельник благодаря гребню скандинавского антициклона будет относительно солнечно, сухо и умеренно тепло, днём плюс 17–22 градуса. Во вторник скользнет тёплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием облачности и скоротечным дождем в первой половине дня, что не позволит воздуху прогреться выше плюс 16–21 градуса», — отметил он.

Тишковец добавил, что 30 августа после прохождения атмосферного фронта начнётся адвекция (перемещение воздуха в горизонтальном направлении и перенос вместе с ним его свойств. — Прим. ред.) тепла, в связи с чем ожидается погода без существенных осадков и +20… +25 °C во второй половине дня.

Синоптик указал, что 31 августа ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, температура воздуха +22… +27 °C.

«Старт осени ознаменуется пиком жары, столбики дневных термометров покажут плюс 25–30 градусов, а это показатели макушки лета. Такой температурный фон на 5–7 градусов превышает норму климата», — добавил он

По словам Тишковца, в первые выходные осени после прохождения 2 сентября холодного атмосферного фронта аномальное тепло снизится до вполне комфортных +10… +15 °C ночью и +21… +26 °C днём.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве в конце лета и начале осени ожидается красивая и тёплая погода. По его словам, во второй половине недели ожидается температура воздуха +21… +26 °C и небольшие дожди.

До этого руководитель Гидрометцентра рассказал, что в период с 26 по 30 августа в Красноярском и Алтайском краях, а также в Тыве, Хакасии, Бурятии, Якутии и на Сахалине ожидается температура воздуха на 7–10 градусов выше климатической нормы. Синоптик добавил, что в это же время в Краснодарском крае ожидается замечательная погода.