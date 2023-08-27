Берлин, 27 августа, 2023, 16:21 — ИА Регнум. В Германии восемь пожарных пострадали от взрыва, прогремевшего на химическом заводе BYK-Chemie в Кемптене 27 августа. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации журналистов, в одном из контейнеров на заводе произошла химическая реакция, вызвавшая задымление. Когда на место прибыли спасатели и приступили к тушению, раздался взрыв, восемь пожарных получили ранения.

Пятеро спасателей получили лёгкие травмы и продолжили тушить пожар. Троим потребовалась медицинская помощь, двое из них отравились дымом, один пострадал от взрывной волны. Всех отправили на амбулаторное лечение.

Пресс-служба завода предупредила жителей города о неприятном запахе. Им рекомендовали держать окна и двери закрытыми. Возможна утечка токсичных веществ. Над заводом стоит высокий столб дыма, который видно и разных концов города.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2021 года в Германии от взрыва на химическом предприятии Chempark в городе Леверкузене погибли два человека, а также было более 30 пострадавших. Еще пятеро сотрудников завода пропали без вести.

Похожий инцидент произошёл в сентябре 2014 года, когда взрыв прогремел на химзаводе в коммуне Риттерхуде. Раненых и погибших удалось избежать, но пострадали десятки домов, потребовалась эвакуация населения.