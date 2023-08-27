Кейптаун, 27 августа, 2023, 15:52 — ИА Регнум. При отборе кандидатов в члены в БРИКС учитывались такие критерии, как приверженность прогрессивным идеям, вера в мир и соблюдение международного права, заявила 27 августа министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в интервью TimesLIVE.

Иван Шилов ИА Регнум

Комментируя расширение БРИКС, о котором руководство ЮАР — страны, председательствующей в этом году в объединении — объявило на 15-м саммите в Йоханнесбурге, Пандор рассказала, чем руководствовались представители России, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР.

Решая, какие страны принимать в рамках первой волны расширения, члены БРИКС учитывали приверженность идеям прогресса, признание ООН ведущим мировым институтом. Также важным критерием стала вера страны в мир и соблюдение международного права.

В итоге БРИКС выбрал шесть новых стран — Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. В качестве стран-партнёров утвердили ещё 17 государств. Сколько в общей сложности может включать БРИКС, на саммите не обсуждали.

По мнению самой Пандор, объединению БРИКС достаточно было бы «скромного расширения».

Как сообщало ИА Регнум, глава российской делегации на 15-м саммите БРИКС Сергей Лавров, комментируя решение объединения расшириться, приняв в свои ряды шесть новых стран, рассказал, по какому принципу происходит отбор претендентов.

Все участники БРИКС хотят видеть в объединении единомышленников. Так что важным критерием было совпадение позиций по таким вопросам, как многополярность мировой политики, рассказал Лавров.

Также учитывался политический вес страны-кандидата. БРИКС выбрало страны, которые настаивают на том, чтобы в механизмах геополитического управления повышалась роль Глобального Юга.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по вопросу новой волны расширения БРИКС отметил, что пока называть какие-то страны рано. Сейчас важно другое — дать проявить себя странам, принятым в объединение.