Вашингтон, 27 августа, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX сблизился с Международной космической станцией (МКС) перед предстоящей стыковкой. Об этом 27 августа сообщило американское космическое агентство НАСА.

Zuma/TASS

«Корабль подошёл к МКС на расстояние 400 метров», ― говорится в сообщении.

Автоматическую пристыковку к модулю Harmony американского сегмента станции планируется осуществить в 09:05 по времени Восточного побережья США (16:05 мск). Открытие люка запланировано на 11:02 (18:02 мск).

Как сообщало ИА Регнум, космический корабль Crew Dragon стартовал к Международной космической станции (МКС) с космонавтом Роскосмоса Константином Борисовым в составе экипажа 26 августа. Кадры с пуском опубликовало NASA.

Запуск прошёл на космодроме на мысе Канаверал в США в рамках программы перекрёстных полётов. Российский космонавт полетел в качестве специалиста седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7 также вошли женщина-астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

Многоразовый корабль Crew Dragon должен состыковаться со станцией 27 августа.