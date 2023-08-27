Ниамей, 27 августа, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Сторонники совершивших госпереворот в Нигере военных проводят демонстрацию у французской военной базы в городе Ниамей. Об этом 27 августа сообщили СМИ.

ISSIFOU DJIBO/EPA/TASS

«Мы хотим, чтобы Франция собрала все свои вещи и уехала», — заявил в эфире телеканала Al Arabiya один из протестующих.

По его мнению, Париж не позволяет Нигеру пользоваться его природными ресурсами. В то же время военные и полиция Нигера усилили присутствие возле посольства Франции. Как указал телеканал, обстановка остаётся стабильной.

Военный переворот в Нигере произошёл 26 июля, когда президентская гвардия заблокировала президента страны Мохаммеда Базума в резиденции и объявила о его свержении. В ходе переворота председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании в Нигере нового правительства переходного периода, позднее он дал согласие на начало переговоров с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Делегации из Нигерии Тчиани пояснил, что переворот задумывался из лучших побуждений для предотвращения неминуемой угрозы.

Позднее, 18 августа, в Нигер прибыла делегация под руководством спецпредставителя ООН по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао, которая встретилась с пришедшими к власти военными. Миссию принял назначенный мятежниками премьер-министр в сопровождении министра обороны и министра внутренних дел Нигера. Среди членов миссии ООН не было представителей ЭКОВАС или Африканского союза.

Как сообщало ИА Регнум, Тчиани заявил о готовности воевать в случае угрозы. Он подчеркнул, что никто не хочет войны, но при необходимости страна готова защищаться. Генерал добавил, что Нигер стал ключом к сдерживанию региона от дестабилизации на фоне активности террористов, а страны ЭКОВАС не осознают этого.

Ультимативное требование послу Франции в Ниамее Сильвену Итте покинуть Нигер выдвинули 25 августа лидеры мятежников. Дипломат не отреагировал на вызов в МИД Нигера, которое находится под контролем мятежников, и отказался от встречи с их представителями. Однако МИД Франции принял требование к сведению, указав, что у пришедших к власти военных нет полномочий обращаться с такими вопросами.