Москва, 27 августа, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Советская и российская балерина, народная артистка СССР Светлана Адырхаева умерла на 86-м году жизни. Об этом 27 августа сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Большого театра.

Александра Краснова/ИТАР-ТАСС Балерина Светлана Адырхаева

«Светлана Адырхаева ушла из жизни два часа назад», — сообщили журналистам.

В пресс-службе отметили, что балерина до этого болела в течение продолжительного времени. О времени и дате прощания с ней объявят позже.

Светлана Адырхаева родилась в мае 1938 года в Северной Осетии. В 1946 году она поступила Ленинградское хореографическое училище, а после выпуска в 1955 году стала работать в Челябинском театре оперы и балета, позднее — в Одесском театре оперы и балета.

В Москве талант балерины заметили, когда она выступала в рамках Декады литературы и искусства Северо-Осетинской АССР в 1960 году. Тогда Адырхаеву пригласили в Большой театр, где она исполнила партию Одетты и Одиллии в балете «Лебединое озеро».

Адырхаева была солисткой Большого до 1988 года. Она также преподавала методику классического танца. В 90-х годах балерина вместе с мужем Алексеем Закалинским создала группу «Театр балета Светланы Адырхаевой», которой руководила до 2001 года. В 1997 году она стала председателем Ассоциации деятелей хореографического искусства.

Балерина вернулась работать в Большой театр в 2001 году педагогом-репетитором. В 2013 году она стала членом Художественного совета балетной труппы Большого театра. В том же году в честь 75-летия артистки в театре прошёл гала-концерт.