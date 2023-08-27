Лос-Анджелес, США, 27 августа, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Американская актриса Арлин Соркин, которая сыграла Каллиопу Джонс Брэдфорт в сериале «Дни нашей жизни» и озвучила персонажа комиксов Харли Куинн (антигероиня вселенной DC Comics — прим. ред.), скончалась на 68-м году жизни. Об этом 26 августа сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на источник.

Global Look Press/89/ZUMAPRESS.com Актриса Арлин Соркин

По словам последнего, актриса ушла из жизни 24 августа.

Отмечается, что в последние годы актриса не могла сниматься из-за проблем со здоровьем.

Глава DC Studios Джеймс Ганн написал, что Соркин помогла создать невероятно талантливый и оригинальный голос Харли Куинн, который так полюбился многим зрителям.

Актриса, сценаристка, телеведущая и комик Арлин Соркин родилась 14 октября 1955 года и начала карьеру в конце 1970-х — начале 1980-х годов. С 1984 по 2010 год играла роль Каллиопы Джонс в сериале «Дни нашей жизни». Впоследствии озвучивала Харли Куинн в мультсериалах «Новые приключения Бэтмена», «Статический шок» и «Лига Справедливости», а также в полнометражных мультфильмах и играх.