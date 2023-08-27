Москва, 27 августа, 2023, 15:08 — ИА Регнум. БРИКС не намерен ущемлять какие-либо страны и объединения, сообщил 27 августа министр иностранных дел Сергей Лавров на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Президент [России Владимир] Путин специально подчеркнул, что мы никого не хотим ущемлять. Мы просто хотим, чтобы нам не мешали развивать проекты, которые взаимовыгодны, которые ни против кого не направлены», — сказал Лавров.

Он отметил, что расширение БРИКС будет способствовать укреплению позиции стран-членов объединения в G20. Теперь в БРИКС Аргентина и Саудовская Аравия.

«Так что формальное деление «Группы двадцати» на «семёрку+» и БРИКС+ обретает практические черты», — пояснил Ларов. Россия будет координировать свои подходы с новыми членами БРИКС в ООН, в G20 и на других международных площадках.

Как сообщало ИА Регнум, на своём 15-м саммите БРИКС принял решение принять новые страны в объединение. С 1 июня 2024 года в БРИКС официально войдут шесть государств — Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Аргентина.

Как объяснил, находясь на саммите в Йоханнесбурге, Лавров, эти страны с 1 января будущего года уже полноценно будут принимать участие в работе объединения, которое сохранит своё название.

При выборе новых членов объединения учитывалась их международная позиция. В будущем планируется новая волна расширения, поскольку на присоединение к БРИКС претендует ещё ряд стран и блок это приветствует. В приоритете находятся Белоруссия и Казахстан.