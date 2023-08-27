Берлин, 27 августа, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Почти три четверти жителей Германии, а именно 73% недовольны работой правительства Олафа Шольца. Такие результаты следуют из опроса общественного мнения, проведенного по заказу агентства DPA.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Олаф Шольц

По данным исследования, 68% респондентов в Германии считают, что Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия не способны решать насущные проблемы страны.

При этом 18% опрошенных полагают, что правящая коалиция сможет остаться у власти по итогам выборов в Бундестаг в 2025 году, 35% полагают, что нет.

Кроме того, 66% респондентов заявили, что с обязанностями не справляется в первую очередь канцлер германии Олаф Шольц, и только 26% высоко оценивают его работу.

В опросе участвовали 1,3 тысяча человек.

Как сообщало ИА Регнум, рейтинг одобрения длительности канцлера Германии Шольца опустился до рекордно низких отметок в апреле 2022 года. Согласно соцопросу работой Шольца тогда были недовольны 49% жителей ФРГ. При этом правительством недовольны 55% опрошенных.

В августе 2023 года Шольца освистали во время предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Мюнхене. До выступления Шольца многие присутствовавшие на площади Мариенплац начали кричать, свистеть и скандировать «Подстрекатели войны, лжецы, неудачники».