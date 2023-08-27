Бухарест, 27 августа, 2023, 14:26 — ИА Регнум. За текущий год Украина сможет экспортировать через Румынию почти 40 млн тонн зерна. Для этого в течение двух месяцев Бухарест удвоит транзит украинского зерна через свою территорию. Об этом в интервью газете Financial Times заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Глава румынского правительства уточнил, что экспорт увеличится с двух до четырёх млн тонн в месяц.

«Мы увеличили пропускную способность как в гавани Констанцы, так и на путях, ведущих в этот порт», — добавил Чолаку.

Кроме того, планируется увеличить размеры грузовых барж вдвое. Также Бухарест откроет больше автомобильных пунктов пересечения границы и улучшит железнодорожную инфраструктуру на станциях, граничащих с Украиной, чтобы ускорить перевалку грузов, добавил премьер.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Еврокомиссия запретила экспорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. При этом транзит через эти страны разрешили.

Эти страны 25 августа согласовали обращение к Еврокомиссии с требованием продлить запрет на импорт зерна с Украины до конца 2023 года.

В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава поддерживает Украину, но впускать украинское зерно на свою территорию не будет. Он подчеркнул, что самая важная обязанность — стоять на страже интересов республики, а значит, защищать внутренний рынок и начинающийся с Польши рынок Евросоюз.

После завершения действия зерновой сделки сельскохозяйственный сектор Украины оказался в патовом положении, а украинские фермеры терпят огромные убытки. Украина 10 августа объявила о временных коридорах в Чёрном море для торговых судов. Речь идёт о судах, идущих в или из портов Черноморска, Одессы и Южного.