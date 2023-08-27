Киев, 27 августа, 2023, 14:24 — ИА Регнум. ВСУ оценивают ход контрнаступления всё более пессимистично, сообщило 27 августа издание Aftenposten. Как говорится в статье, военные называют боестолкновения на отдельных участках фронта «украинским Вьетнамом», в котором даже опытные бойцы сходят с ума из-за невыносимого трупного смрада.

Иван Шилов ИА Регнум

«Даже представить себе не могу, чтобы Бог придумал что-нибудь страшнее», — описал происходящее командир роты ВСУ с позывным Шрам.

В свою очередь, военный врач рассказала, что мало кто верит в победу Украины. По словам женщины, реальность разительно отличается от того, о чём говорят украинские и западные СМИ.

«Кто заменит тех, кто погиб? И кто заменит тех, кто умрёт в ближайшие несколько месяцев? Я не вижу в ближайшем будущем никакой победы», — процитировало врача издание.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа командующая медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко заявила, что украинские войска несут потери, к которым медицинская служба оказалась не готова. Она рассказала, что ежедневно появляются новые проблемы, которые система пытается решать, но получается это не так быстро. Как сообщило Минобороны России, потери ВСУ на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях за минувшие сутки составили 485 военных, на запорожском и херсонском — 155, на купянском направлении — до 50 военных.

Кроме того, ситуация на фронте показывает, что Киев не может остановить наступление российской армии, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, в реальности никакого контрнаступления нет и есть большая вероятности потери Украиной Купянска. Соскин добавил, что аналогичная ситуация в Марьинке, Красном Лимане, Авдеевке и на других участках, и назвал ситуацию тупиковой для Украины, так как ВСУ оказались неспособны прорвать российскую линию обороны.