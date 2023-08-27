Москва, 27 августа, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили два украинских самолёта Су-25. Об этом в ходе брифинга 27 августа сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Средства ПВО за сутки сбили два Су-25, девять ракет HIMARS и 30 беспилотников», — сказал Конашенков.

По данным ведомства, два украинских самолёта Су-25 сбили в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области.

Украинские беспилотники, как уточнил Конашенков на брифинге, ликвидировали в районах населённых пунктов Николаевка, Приволье, Тополевка (ЛНР), Лозовое, Ивановка, Семигорье, Подгорное (ДНР), Новое, Чапаевка, Токмак, Скелеватое Запорожской области и Васильевка Херсонской области.

Также, по данным Минобороны, российские истребители сбили вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Заливное Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа Минобороны сообщило, что российские войска за сутки сбили два штурмовика Су-25 украинской армии в ДНР и Херсонской области. Конашенков также отметил, что за сутки удалось перехватить пять ракет реактивных систем залпового огня HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и переделанную в ударный вариант зенитную управляемую ракету С-200.

Конашенков 21 августа рассказал, что силы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 у Старорайского в ДНР. А 18 августа он заявил, что Вооружённые силы России сбили за сутки два самолёта Су-25 украинских войск. Они были уничтожены у Веролюбовки в ДНР и возле Малой Токмачки Запорожской области.