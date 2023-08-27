Мелитополь, 27 августа, 2023, 14:13 — ИА Регнум. В ночь на 27 августа украинская армия потеряли на запорожском участке фронта свыше 150 военных. Об этом 27 августа рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Минувшей ночью зафиксировали движение девяти колонн противника с техникой и личным составом, которые сразу накрала огнём российская артиллерия.

«Только за прошедшую ночь эти колонны потеряли восемь бронированных машин, четыре танка, четыре пикапа и более 150 человек из числа [военнослужащих] ВСУ убитыми», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ активизировались на Днепре на территории региона ко Дню независимости Украины. Он уточнил, что противник не достиг успеха.

До этого военный эксперт, полковник в отставке и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал ИА Регнум, что украинские войска в последнее время значительно изменили стратегию контрнаступления. По словам эксперта, ВСУ перебросили силы в направлении Орехова на Токмак с перспективой продвижения на Мелитополь и Бердянск.

Он добавил, что у ВСУ имеется не более полутора месяцев для изменения обстановки в зоне боевых действий. После этого наступательные операции усложнит приближение холодов.