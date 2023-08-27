ВСУ потеряли 200 военных на двух направлениях в зоне СВО
ВСУ потеряли 200 военных на купянском и краснолиманском направлениях в зоне СВО
Москва, 27 августа, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Потери ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях за сутки 26 августа составили 200 военных, сообщил 27 августа на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он уточнил, что на купянском направлении группировка «Запад» отразила 11 атак ВСУ в районах села Синьковка Харьковской области, посёлка Новосёловское и села Новоегоровка в ЛНР.
«Потери противника на купянском направлении составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США», — сообщил Конашенков.
На краснолиманском направлении российские военные группировки «Центр» отразили три атаки ВСУ в районе села Червоная Диброва в ЛНР.
«За сутки потери противника на краснолиманском направлении составили более 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», — уточнил представитель Минобороны.
Как сообщало ИА Регнум, 27 августа начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что ВСУ потеряли более 80 военных, пытаясь наступать на краснолиманском направлении. В районах Серебрянского лесничества и Торского выступа они предприняли семь безуспешных атак.
Военнослужащие «Центра» подавили 30 артиллерийских позиций ВСУ, уничтожили бронетехнику украинской армии, миномёт калибра 120 мм с расчётом.
Днём ранее, 26 августа Конашенков рассказал, что российские военные улучшили позиции на купянском направлении в течение суток 25 августа. ВСУ потеряли до 50 военных убитыми и ранеными.