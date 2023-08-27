Москва, 27 августа, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Потери ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях за сутки 26 августа составили 200 военных, сообщил 27 августа на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов

Он уточнил, что на купянском направлении группировка «Запад» отразила 11 атак ВСУ в районах села Синьковка Харьковской области, посёлка Новосёловское и села Новоегоровка в ЛНР.

«Потери противника на купянском направлении составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США», — сообщил Конашенков.

На краснолиманском направлении российские военные группировки «Центр» отразили три атаки ВСУ в районе села Червоная Диброва в ЛНР.

«За сутки потери противника на краснолиманском направлении составили более 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», — уточнил представитель Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что ВСУ потеряли более 80 военных, пытаясь наступать на краснолиманском направлении. В районах Серебрянского лесничества и Торского выступа они предприняли семь безуспешных атак.

Военнослужащие «Центра» подавили 30 артиллерийских позиций ВСУ, уничтожили бронетехнику украинской армии, миномёт калибра 120 мм с расчётом.

Днём ранее, 26 августа Конашенков рассказал, что российские военные улучшили позиции на купянском направлении в течение суток 25 августа. ВСУ потеряли до 50 военных убитыми и ранеными.