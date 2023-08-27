Москва, 27 августа, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли на двух направлениях в зоне спецоперации до 215 военных убитыми и ранеными. Об этом 27 августа в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, на запорожском направлении российские военные уничтожили до 200 человек, а также САУ производства Польши и Германии.

«На запорожском направлении подразделения российской группировки войск, используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, успешно отразили пять атак штурмовых групп 116-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Успеновка», — добавил Конашенков.

Также ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и Krab польского производства, гаубицу Д-20, а также орудие М119 американского производства.

На херсонском направлении ВС России уничтожили до 15 украинских военнослужащих, артиллерийскую установку М777 американского производства и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа российские подразделения пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в ДНР. Диверсантов уничтожили в районе Урожайного.

В тот же день украинская армия за сутки потеряла на запорожском и херсонском направлениях до 155 военных. На запорожском направлении российские войска отразили три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва украинских войск около Работино. Потери ВСУ составили до 115 военных.

На херсонском направлении за сутки ликвидировали до 40 военных ВСУ, а также пять автомобилей, американскую гаубицу М777 и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.