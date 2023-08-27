Гагра, Абхазия, 27 августа, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Девять российских туристов, отдыхающих в Абхазии, пострадали в ДТП при столкновении микроавтобуса с автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

МЧС Республики Абхазия

«В результате аварии пострадали девять человек, приехавшие на отдых в республику. Все они доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Авария произошла в ночь на 27 августа возле села Псырцха в Гудаутском районе, на 85-м километре автотрассы Псоу — Ингур. Микроавтобус от столкновения вынесло в кювет. На место прибыли спасатели и медики.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа в Абхазии сообщили о гибели 64-летней туристки из Санкт-Петербурга. Она находилась в автомобиле, который перевернулся на дороге к озеру Рица. Остальных пострадавших в ДТП доставили в больницу.

В июне в Абхазии погиб 27-летний житель Пензенской области. Он ехал на автомобиле в каньоне Рицинского национального парка, и на машину упали камни. Пассажирку, которая была в автомобиле, госпитализировали с переломом ноги.