Москва, 27 августа, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Лидеры БРИКС работают головой и занимаются конкретными делами, в том время как западные политики и журналисты — языком. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Это говорит о том, что они работают языком, а мы головой и конкретными делами», — сказал российский министр.

Как сообщало ИА Регнум, важным итогом саммита БРИКС в ЮАР стало расширение организации. К пяти членам БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР) присоединились ещё шесть. Это Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Официально членами организации эти государства станут с 1 января 2024 года.

Государства — участники БРИКС согласовали 23 августа документ, устанавливающий параметры расширения объединения.

Президент России Владимир Путин поздравил новые страны — участницы БРИКС со вступлением в организацию и пообещал работать над дальнейшим усилением влияния объединения.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков 25 августа заявил, что приглашение какой-либо из стран коллективного Запада в организацию БРИКС исключено.