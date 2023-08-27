Москва, 27 августа, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Юмор главы МИД России Сергея Лаврова снова оценили лидеры БРИКС. Когда журналисты после рукопожатия представителей стран объединения попросили ещё и руки поднять, то реакция российского министра вызвала взрыв смеха. Об этом 27 августа рассказал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Хорошо, что не попросили станцевать», — сказал Лавров лидерам БРИКС.

Министр иностранных дел также заявил журналисту, что страны БРИКС работают головой и конкретными делами, в отличие от западных политиков и журналистов.

Как сообщало ИА Регнум, итогом 15-го саммита лидеров стран БРИКС в Йоханнесбурге стало принятие решения о потенциальном расширении блока в 2024 году. Приглашения на вступление в БРИКС получили Иран, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Аргентина. На саммите озвучили также намерение стран БРИКС выстраивать отношения с государствами, которые бы хотели сотрудничать с блоком а также потенциально в него вступить.

По опубликованным данным МИД РФ, таковых уже около 20 — недавно заявки направили Боливия и Венесуэла. Публично о желании работать с БРИКС заявили Куба, Индонезия, Габон, Демократическая Республика Конго и некоторые другие.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков 25 августа заявил, что приглашение какой-либо из стран коллективного Запада в организацию БРИКС исключено.

Страны — участницы БРИКС приняли итоговую декларацию по итогам 15-го саммита, проходившего в ЮАР. Участники организации выразили обеспокоенность по поводу одностороннего применения санкций и негативного эффекта от таких мер для развивающихся стран.