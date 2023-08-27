Нальчик, 27 августа, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Турист из Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом 27 августа сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

МЧС России по КБР

«В 08:00 (совпадает с мск) 27 августа поступила информация о том, что на горе Эльбрус турист из Краснодара на высоте 5 тыс. м сорвался с горы и получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина был в составе группы, состоящей из 14 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 12:30 спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС отправили тело погибшего на коммерческом вертолёте в посёлок Терскол, где передали его следственно-оперативной группе правоохранителей.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют, в спасательных работах участвовали 24 человека.

Также указывается, что с родственниками погибшего сейчас работают психологи МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Бурятии пропала группа туристов во время сплава на катамаранах по реке Тые. Группа не вышла с маршрута, после чего было принято решение начать поисково-спасательную операцию.

Спасатели в Казахстане 9 августа обнаружили в горах у Алма-Аты тело российского туриста, который находился в розыске с 5 августа.