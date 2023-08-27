Сьон, Швейцария, 27 августа, 2023, 13:59 — ИА Регнум. В горах Швейцарии на высоте 2350 метров украли деньги в размере £400 (примерно $500) из ящика для сбора пожертвований, сообщило британское радио LBC.

Как утверждают в местном альпинистском клубе, воры при восхождении преодолели особенно опасный маршрут уровня 5, доступный только самым опытным альпинистам.

Злоумышленникам пришлось лезть по скалам, которые оборудованы специальными металлическими конструкциями. У них с собой не только было необходимое снаряжение, но и инструменты, чтобы взломать ящик.

Альпинистов на швейцарском перевале Гемми над деревней Лойкербад шокировал вид взломанного ящика для пожертвований. Они с возмущением отметили, что бесплатно охраняют скальный участок и считают, что у воров нет совести.

Деньги были необходимы для поддержания маршрута. Его сложность заставила предположить, что кражу планировали за несколько месяцев.

Удивительно, что воры продолжили восхождение с украденными деньгами, достигнув вершины Дауберхорн, достигающей высоты 2941 метр, сообщила радиостанция.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве из театра украли оборудование на сумму 300 тысяч рублей. Кражу, как сообщил обратившийся в полицию сотрудник Большого театра, совершил курьер при перевозке проекторов в Московский театр Олега Табакова.

В мае из дома бывшего епископа Кудымкарской епархии РПЦ Никона в Пермском крае украли четыре старинные иконы. Вора задержали спустя два года после кражи.