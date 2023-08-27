Дрон поразил осколочным снарядом прятавшихся в лесу бойцов ВСУ
Москва, 27 августа, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Российский дрон поразил осколочным снарядом украинских военнослужащих, скрытно передвигавшихся в лесополосе. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны.
На ролике видно, как двое украинских военнослужащих ползут, пытаясь укрыться за растительностью. Беспилотник сбросил на них боеприпас, который взорвался.
«От них не скрыться», — прокомментировали в ведомстве эффективность дронов.
Ранее Минобороны опубликовало кадры, как расчёт БПЛА обнаружил в лесополосе опорный пункт ВСУ. После этого по вражескому укрытию нанесла удар артиллерия, которая уничтожила опорный пункт и находившихся там украинских бойцов.
В зоне спецоперации также начали использовать беспилотные роботизированные тележки, которые доставляют на передовую боеприпасы и продукты питания. Ими управляют с помощью видеокамеры и очков для скоростных дронов. Противнику трудно поразить такую цель.