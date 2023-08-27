Москва, 27 августа, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Применение Вооружёнными силами Украины (ВСУ) снарядов с обеднённым ураном может привести к опасным последствиям. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил физик-ядерщик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.

Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

«Если это единичный случай [применения], концентрация на почве будет поменьше. Если это массовое применение, например, колонну бронетехники расстреляли, то возможны серьёзные загрязнения», — предупредил Ожаровский.

Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), физик отметил, что в результате таких загрязнений возможен всплеск заболеваемости раком. Он подчеркнул, что при этом воздействие зависит от пути поступления: так, в случае вдыхания возможно поражение лёгких.

Специалист также подчеркнул, что внутреннее облучение намного опаснее внешнего. Например, попадание с пищей с поля, где применяли снаряды с обеднённым ураном.

Как сообщало ИА Регнум, в посольстве России в Лондоне отметили, что заявления властей Великобритании о поставках снарядов с обеднённым ураном на Украину указывают на то, что Запад уготовил этой стране роль радиоактивного могильника.

Москва обратила внимание западной общественности на те данные, которые уже публиковались по результатам использования этих боеприпасов, когда натовцы бомбили Югославию, не исключая печальные данные по заболеваемости раком.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что использование Украиной боеприпасов с обеднённым ураном, предоставленных ВСУ западными союзниками, приводит к радиационному заражению местности. При этом их применение также может сказаться на соседней Польше.

Дипломат также добавила, что поставки таких снарядов станут ударом по экологии, и украинское зерно окажется заражено. Кроме того, это станет причиной новых жертв, исчисляемых десятками, а может быть, сотнями тысяч человек.