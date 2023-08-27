Санкт-Петербург, 27 августа, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Житель Санкт-Петербурга выбросил сожительницу из окна квартиры, находящейся на третьем этаже. Об этом 27 августа сообщили «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации журналистов, мужчину задержали, пострадавшая получила множественные травмы, её доставили в больницу. По предварительным данным, женщина находится в тяжёлом состоянии.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа в Санкт-Петербурге под окнами многоэтажного дома нашли тело восьмилетней девочки. Предположительно, она выпала из окна.

По предварительным данным, девочка и её сестра спали на кухне. Родители около полуночи услышали, как хлопнула дверь, а когда вошли на кухню, увидели, что её нет.