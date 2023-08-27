Киев, 27 августа, 2023, 14:05 — ИА Регнум. В центре Киева состоялась протестная акция, на которой родственники сдавшихся в плен военных ВСУ потребовали включить их в списки на обмен. Об этом 27 августа сообщило агентство «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации источника, в акции приняли участие семьи пограничников, вместе с другими частями ВСУ и боевиками националистической группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытавшихся удержать промзону в Мариуполе весной — летом 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа пленный боевик «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Русинов рассказал, как оказался по разные стороны фронта со своим отцом, вставшим на защиту в ряды Народной милиции ЛНР. Он сдался в плен в мае 2022 года в Мариуполе.

Российский доброволец с позывным Топаз в июле рассказал, что националисты во время попыток наступления выставляют перед собой российских военнопленных для разминирования на запорожском направлении. Ему удалось выжить в одной из таких вылазок боевиков ВСУ и уйти к своим.